Mesaiden çıkan genç kadına kamyonet çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Mesaiden çıkan genç kadına kamyonet çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mesai bitiminin ardından yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına hızla gelen kamyonet çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mesai bitiminin ardından yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına hızla gelen kamyonet çarptı. Kazada genç kadın yaralanırken kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli'ye bağlı Soğanlıyörük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan N.T. mesaiden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Süleymanbeyler köyü istikametinden gelen H.O. idaresindeki 67 TR 147 plakalı hafif ticari kamyonet genç kadına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan genç kadın için kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir başçavuş kadının dilinin boğazına kaçması sonrası müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı N.T.'nin tedavisine başlanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, sürücü H.O. ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Mesaiden çıkan genç kadına kamyonet çarptı: 1 yaralı

Mesaiden çıkan genç kadına kamyonet çarptı: 1 yaralı

Mesaiden çıkan genç kadına kamyonet çarptı: 1 yaralı

Mesaiden çıkan genç kadına kamyonet çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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