Mesai Saatleri Hakkında Basın Duyurusu
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Mesai Saatleri Hakkında Basın Duyurusu

Mesai Saatleri Hakkında Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. Maddesi gereğince; ilimizde uygulanmakta olan mesai saatleri 01 Temmuz 2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. Maddesi gereğince; ilimizde uygulanmakta olan mesai saatleri 01 Temmuz 2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, (7/24 çalışma saati uygulaması ile zorunlu hizmetleri yürüten, vardiya usulü ile çalışan kurum ve kuruluşlar ile Emniyet, Jandarma, Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, Zabıta hariç) tüm kurum ve kuruluşların mesai saatlerinin 01. 07. 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar 08. 00-12. 30/13. 30-17. 00 olarak uygulanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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