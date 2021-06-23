Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Güncel

Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor Muğla Fethiye'de Babadağ'da Kurulu teleferik tesislerinin Genel Müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde görev yaptığı zirveden wingsuit ile süzülerek evinin havuzuna iniş yaptı.

Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor

MUĞLA - Muğla Fethiye'de Babadağ'da Kurulu teleferik tesislerinin Genel Müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde görev yaptığı zirveden wingsuit ile süzülerek evinin havuzuna iniş yaptı. Yarasa Müdür olarak adlandırılan Cengiz Koçak mesaisinin ardından yamaç paraşütü pilotu Barış Çelik ile Babadağ'ın zirvesinden, yaklaşık 2 bin metreden paraşütten atladı.

Wingsuit ile havada süzülen Koçak, paraşütünü açarak Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki evinin havuzuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Koçak'ın sosyal medyada paylaştığı anlar, çok sayı kişinin beğenisini topladı.

Koçak, gazetecilere, "Gördüğüm her şey kendisi için atlanabilir durumda olduğunu söyledi" diye konuştu.

Mesaisinin ardında Babadağ'dan Ölüdeniz'e uçarak indiğini anlatan Koçak, "Evimin önünde bir havuz var. 'Acaba havuza insem mi?' diye hep düşündüm. Hava rüzgarlı olmasına rağmen inişimi başarıyla gerçekleştirdim. Kafamda hedef olarak duran evimin önündeki havuza inme fikrini hayat geçirmiş oldum. Muhtemelen dünyada uçup evinin havuzuna inen ve evine giden başka birisi yoktur." dedi.

Koçak, geçmişte yaptığı atlayışları sürekli sosyal medyada paylaştığını ve insanların artık normal karşılamaya başladığını ifade etti. Havuza iniş görüntüsünün diğer videolarına göre farklı tepkiler aldığını dile getiren Koçak, "Mesaj yollayan, gülen, alkışlayan insanlar oldu. Çoğu herhangi bir havuza indiğimi düşündü. Kendi evimin havuzunu öğrendiklerinde daha çok şaşırdılar. Havuzdan çıkıp evime girdim." dedi.

Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor
Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor
Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor
Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 20:38:41. #1.13#

title