Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı AYDIN'ın İncirliova Belediyesi işçileri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı, o anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi işçileri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı, o anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Kamyonetten indirdikleri tabutun kapağı aniden açılınca işçilerin kaçışma anlarının yer aldığı video, sosyal medyada da gündem yarattı.

Acarlar Mahallesi'nde çalışan belediye personeli, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Cep telefonuyla video kaydına alınan o anlarda şakacı belediye personelinin, kamyonetin arkasında bulunan tabutun indirilmesini istediği görülürken, yere indirilen tabutun kapağı açılıp içinden başka bir personel çıkınca, durumdan habersiz işçilerin şok yaşadığı anlar komik görüntüler oluşturdu. Tabutun içine gizlenmiş olan ve kapağın açılmasıyla bir anda hareket eden belediye personelini gören şakadan habersiz diğer işçilerin korkuyla sağa sola kaçıştığı anlar dikkat çekerken, daha sonra şaka olduğunu anlayanların mesai arkadaşlarıyla beraber güldüğü anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada gündeme oturan video, binlerce beğeni aldı.

Kaynak: DHA