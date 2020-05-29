Mesafeli cuma namazı havadan görüntülendi Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir cemaat ile kılınamayan cuma namazı fiziki mesafe kuralı dahilinde açık alanlarda kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir cemaat ile kılınamayan cuma namazı fiziki mesafe kuralı dahilinde açık alanlarda kılındı. Vatandaşlar cuma namazına akın etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tüm yurt genelinde olduğu gibi Cuma namazı belirlenen şartlarda kılındı. İlçede bazı yerlerde cuma namazı Edremit Kaymakamlığı tarafından belirlenen açık alanlarda kılındı. Namaz kılınacak alanlarda önceden gerekli önlemler alındı. Namaz vaktinde gelen vatandaşlar fiziki mesafe kuralı, maske kuralına uyarak kendi getirdikleri seccadeler ile namazlarını kıldılar. Açık alanda kılınan fiziki mesafeli cuma namazı havadan da görüntülendi.

Cuma namazı Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde de fiziki mesafe kuralına uyularak kılındı. Vatandaşlar, uzun bir aranın ardından cemaat ile namaz kılmanın güzel olduğunu ve Allah'ın izniyle en kısa sürede camilerde cemaat ile namaz kılmak istediklerini ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA