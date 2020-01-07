MESA Holding, 2019'u yaklaşık 1,5 milyar TL ciro ile kapattı

07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:40

MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, MESA Holding olarak yaklaşık 1,5 milyar TL ciro ile geçen yılı kapattıklarını belirterek, "9'u Türkiye'de 2'si yurt dışında olmak üzere 11 şantiyede hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılında da en iyi yaptığımız işimizi yapmaya, ekonomiye ve temsilcisi olduğumuz gayrimenkul sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz." dedi.



MESA, İstanbul'da geçen yılın değerlendirildiği, bu yılın projeksiyonunun paylaşıldığı ve şirketin 50 yıllık serüveninin de anlatıldığı bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantının açılışında konuşan MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, gayrimenkul sektöründe 50 yılı geride bıraktıklarını, inşaat sektörünün kısmen durgunluk yaşadığı bir dönemde 850 adet konut satışı gerçekleştirdiklerini ve 4 projelerini de tamamlayarak teslim ettiklerini belirtti.



Boysanoğlu, MESA Holding olarak yaklaşık 1,5 milyar TL ciro ile geçen yılı kapattıklarını dile getirerek, 9'u Türkiye'de 2'si yurt dışında olmak üzere 11 şantiyede hız kesmeden çalışmalarına devam ettiklerini, bu yılda da ekonomiye ve temsilcisi oldukları gayrimenkul sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceklerini söyledi.



Konut satışlarının bu yılın ortasından itibaren ivme kazanacağını vurgulayan Boysanoğlu, "50 yıllık yaşam döngümüzde ülkemizle birlikte geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerin en fazla 1,5-2 yıl sürdüğünü gördük. Türkiye'de konut talebi nüfus artışı, kentsel dönüşüm, demografik değişim gibi sebepler ile artarak devam ediyor." diye konuştu.



Boysanoğlu, bu yılın ortalarından itibaren sektörün daha da ivme kazanacağını ve istikrarlı büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, "2020 yılı sonunda 500 bin adedi yeni, 700 bin adedi ikinci el olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu da yaklaşık 105 milyar dolarlık bir büyüklüğü gösterir. Konutların yüzde 70'inden fazlasının üst segmente yönelik yapılmış durumda olduğu için bir stok var. Stok sadece bu grup için var. Yoksa ülkemizde hala bir konut açığı ve ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Orta ve dar gelir grubuna yönelik konut üretmek gerektiğine işaret eden Boysanoğlu, "Bu noktada bizi ve alıcıyı zorlayan arsa konusu karşımıza çıkıyor. Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedelidir. Türkiye ile yurt dışını mukayese ettiğinizde yurt dışında arsa değeri oranı yüzde 20-25'i geçmezken Türkiye'de bu değer genelde yüzde 50'nin altına düşmüyor. Arsa bedeli yüksek olduğu için gerçek konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle edilebilirse, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtabilirse; konut fiyatları da sosyal konut için normalleşir." şeklinde konuştu.



"Gelecek hedeflerine ulaşmak için sektördeki oyuncu sayısının azalması şart"



Erhan Boysanoğlu, gayrimenkul sektörünün gelecek hedeflerine ulaşması için müteahhit sayısının azalması gerektiğine dikkati çekerek, "Sektörümüzde iş alabilme gücünüzün yanında ciddi sayıda çekirdek müşteri potansiyeliniz olması önem taşıyor. Çünkü konut geliştiren şirketlerin sayısının 430 bine ulaşmış olduğu bir ortamda satış yapmak çok kolay bir iş değil." dedi.



Gayrimenkul sektörünün önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşması için sektör oyuncularının sayısal anlamda azalmasının şart olduğunu kaydeden Boysanoğlu, "Bunun için de "müteahhit" tanımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Tüm Avrupa'ya baktığımızda müteahhitlerin toplam sayısı 20 ila 25 bini geçmiyor. Müteahhit tanımının gerek hukuki zeminde, meslek birlikleri nezdinde, gerekse bankalar birliği çerçevesinde belirlenmesi şart. Müteahhitleri sınıflara ayırarak kayıt altına alacak "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile sektör regüle olacak ve müteahhitlik tanımı gerçek anlamını bulacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Hedefimiz MESA'yı dünyada da tanınan bir Türk markası yapmak"



MESA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu ise hedeflerinin MESA'yı dünyada da tanınan bir Türk markası haline getirmek olduğunu ve bu yılın hem yurt içinde hem de yurt dışı taahhüt ve yatırım projeleri açısından çok güçlü olacakları bir yıl olacağını söyledi.



Boysanoğlu, 2018 yılında başladıkları yurt dışına odaklanma sürecinin meyvelerini bu yıl almaya başladıklarını aktararak, "Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de MESA'yı marka haline getireceğiz. Öncelikli olarak MESA İMALAT ve MESA PROJE'de yeni hedefler belirleyerek hızlı bir şekilde çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.



Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan ve Özbekistan olmak üzere yurt dışında 8 yeni projeye başlayacakları açıklayan Boysanoğlu, şunları kaydetti:



"Özbekistan'da yaklaşık 1 yıl önce başladığımız, 2 bin 500 konut, ticari ve eğitim alanlarından meydana gelen Olmazor Business City projesinin yüzde 50'sini tamamlamış durumdayız. Bu yıl mart ayında Taşkent'de ikinci projemiz Yunusabad'a, ardından Askaabad projesine başlayacağız. Sırbistan'da ise yıl içerisinde toplam inşaat alanı 200 bin metrekare olan bir AVM ve 40 bin metrekarelik bir ofis projesine başlamayı hedefliyoruz. İlk işimizi 1991 yılında gerçekleştirdiğimiz Rusya pazarına sıkı bir dönüş yapma hedefimiz var. Bu bağlamda Rusya pazarında 20 yıldan fazla deneyimli lokal bir firma ile birleştik ve yaklaşık 1 yıldır üzerinde titizlik ile çalıştığımız iki projenin imza aşamasına geldik.



1997 yılından beri aktif olduğumuz Polonya'da ise Melior bölgesinde yeni aldığımız 25 bin metrekarelik arsamız üzerinde proje geliştirme çalışmalarımız sürüyor. İlk etabına bu yılın ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz. Toplam yatırımımızın 80 milyon dolar olmasını planlıyoruz. 1995 yılında ilk defa geliştirici olarak proje gerçekleştirdiğimiz Almanya'da da yeniden çalışmalara başladık. Başta Frankfurt şehrinde yap-sat projeler olmak üzere Almanya genelinde lokal bir ortağımız ile beraber taahhüt işlerini de takip ediyoruz. Hamburg şehrinde yapılması planlanan 60 bin metrekarelik ofis ve konut projesi ile ilgili sözleşme görüşme aşamasına geçtik ve bu yıl ortalarında imzalamayı planlıyoruz. 2020 içerisinde yurt dışında yeni projelerimiz ile beraber toplamda 1 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmayı hedefliyoruz."



MESA İMALAT 5 kıtada 48 ülkede tercih ediliyor



MESA'nın marka olma yolculuğunda en önemli mihenk taşının MESA İMALAT olduğunu aktaran Mert Boysanoğlu, "1978 yılında kurduğumuz MESA İMALAT, yılda 150 bin metrekare çelik kalıp sistemi, 300 bin metrekare ahşap yüzeyli kalıp sistemi, 1 milyon metreküp iskele ve döşeme kalıbı sistemi üretebilen kapasitesi ve geniş ürün yelpazesi ile Avrupa'nın en büyük çelik kalıp üretim tesislerinden biri haline geldi. Önümüzdeki yıllarda Kuzey ve Güney Amerika pazarlarında daha güçlü yer almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Boysanoğlu, proje hizmeti vermek amacıyla kurdukları MESA PROJE'nin bünyesini genişleterek enerji yatırımlarını, hem de yurt dışı ve yurt içindeki alt yapı taahhüt işlerini de bu firma üzerinden gerçekleştirmeye başladıklarını dile getirerek, "Şirket bünyemizde kendi yatırımımız olan toplamda 100 MGW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesisimiz bulunuyor. Projelerimiz arasında bizim için en önemlisi olan Cizre Barajı projesinin inşasına 2020 sonu ya da 2021 içerisinde başlamayı planlıyoruz. 340 Megavat üretim gücü ile enerji portföyümüzün en önemli tesislerinden biri olacak. Cizre Barajı ve önümüzdeki yıl planladığımız 2 adet RES projesi ile 5 yıl içerisindeki kurulu gücümüzü 500 Megavat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu

Kaynak: AA