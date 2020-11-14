Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı
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Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı

14.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:01
Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı

Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına gıda yardımında bulundu.

Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Neslihan Saraç, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de kanser hastalarının hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğuna işaret eden Saraç, "İhtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olmak ve gereken desteği sağlamak hedefiyle 14 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine dokundu. Kanser hastalarımıza hem maddi hem de manevi yönden destek sağlıyoruz. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 100 kanser hastamıza kış ayı öncesinde gıda yardımında bulunduk. İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel." ifadelerini kullandı.

Saraç, yardımları belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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