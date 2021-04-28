Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

?Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

?Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Neslihan Saraç, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de kanser hastalarının hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Saraç, "İhtiyaçlı ailelerimiz kapanma günlerinde erzağa daha fazla ihtiyaç duyacağı için dağıtım çalışmalarımızı hızlandırdık. Yardımlarımızda ilçe halkının büyük desteğini görmekteyiz. İhtiyacı olan hastalarımıza el uzatan duyarlı Merzifon halkına, dernek arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel." dedi.

Saraç, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olmak ve gereken desteği sağlamak hedefiyle 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneklerinin bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine dokunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan