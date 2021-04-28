Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

?Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

?Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Neslihan Saraç, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de kanser hastalarının hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Saraç, "İhtiyaçlı ailelerimiz kapanma günlerinde erzağa daha fazla ihtiyaç duyacağı için dağıtım çalışmalarımızı hızlandırdık. Yardımlarımızda ilçe halkının büyük desteğini görmekteyiz. İhtiyacı olan hastalarımıza el uzatan duyarlı Merzifon halkına, dernek arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel." dedi.

Saraç, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olmak ve gereken desteği sağlamak hedefiyle 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneklerinin bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine dokunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! 'Evden çok adliyede zaman geçiriyorum'
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! "Evden çok adliyede zaman geçiriyorum"
Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti
Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merzifon Yardımeli Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:49:42. #1.14#

title