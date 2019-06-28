Merzifon Ülkü Ocağında görev değişimi

Merzifon Ülkü Ocağı Başkanlığına Hasan İnce atandı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini başkanlık görevine layık gören Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e teşekkür etti.

Görev süresi boyunca gençlere yönelik bir dizi projeleri hayata geçireceklerini aktaran İnce, şunları söyledi:

"Ülkücü hareket, Türkiye'nin en büyük gençlik hareketidir. Burada bulunanların en büyük amacı Allah rızasıdır. Alnımızın akıyla başımız dik bir şekilde görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Gençlere yönelik projelerimiz var. Çeşitli dallarda yaz ve kış kursları düzenleyeceğiz. Özel gün ve gecelerde programlar organize edeceğiz. İmanlı, ahlaklı, erdemli, faziletli gençler yetiştirmenin gayretinde olacağız."

İnce, Ülkü Ocaklarının ilim ve irfan yuvası dile getirerek, ülkücü gençlerin vatanının, milletinin, devletinin her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA