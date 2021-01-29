Merzifon Ülkü Ocağı üyeleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu
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Merzifon Ülkü Ocağı üyeleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu

29.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:27
Merzifon Ülkü Ocağı üyeleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu

Merzifon Ülkü Ocağı üyeleri, havaların soğumasıyla sokakta yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su koydu.

Merzifon Ülkü Ocağı üyeleri, havaların soğumasıyla sokakta yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su koydu.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, gazetecilere, başlattıkları hayvanlara iyilik projesi kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Can dostlarını unutmadıklarını aktaran İnce, "Dünyada tek yaşayan canlıların insanlar olmadığını unutmamalıyız. Hayvanların sessiz oldukları için ihtiyaç ve şikayetlerini dile getirmediklerini asla unutmamalıyız. Hayvanlara sevgi göstermek bile insanlık adına bizi bir adım öteye taşırken aç bir hayvanı beslemek, onlara yardım etmek bambaşka bir duygu. Biz de bu bilinçle hareket ederek sokaktaki hayvanlara ve doğadaki hayvanlara yem ve su dağıttık. Sokaktaki dostlarımızı unutmamak adına elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

Merzifonluları sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden İnce, "Merzifon halkını zorlu bu kış şartlarında sessiz dostlarımız için sokağınıza bir kap mama ve bir kap su koyarak sosyal sorumluluk projemize destek verebilirler. İnsanlar huzurlu bir ortam ister ve bu ortamda sadece insanlarla değil hayvanlarla, bitkilerle, tüm doğayla anlamlıdır. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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