Merzifon TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı gerçekleştirildi.

Merzifon TSO Başkanı Dursun Dağdelen, gazetecilere, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulunduklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Dağdelen, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Her yıl yapmış olduğumuz yardımı bu sene de devam ettirdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle onlarca öğrencimize kışlık giyecek yardımında bulunduk. Yardımlarımız devam edecek." dedi.

Dağdelen, ekonomik değer ve istihdam oluşturmanın yanında sosyal işlere de destek verdiklerini kaydetti.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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