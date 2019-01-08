Merzifon Sydv'den 5 Bin 861 Kişiye Yardım

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 5 bin 861 ihtiyaç sahibine yardım edildi.

Vakıf müdürü Handan Ekinci Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Geçen yıl vakıflarınca 5 bin 861 ihtiyaç sahibine barınma, yakacak, gıda ve eğitim yardımda bulunduklarını anlatan Bal, ayni ve nakdi yardımların 1 milyon 84 bin 620 lira değerinde olduğunu belirtti.

Bal, yardımların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA