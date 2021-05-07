Merzifon SYDV 834 haneye ramazan yardımında bulundu

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 834 haneye 178 bin 800 lira ramazan yardımı yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 834 haneye 178 bin 800 lira ramazan yardımı yapıldı.

Vakıf Müdürü Handan Ekinci Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında vakfın ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını belirtti.

Yardımın şehit yakınları ve gaziler ile vakıfta dosyası bulunan ihtiyaç sahiplerini kapsadığını aktaran Bal, "Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden aktarılan ödenek doğrultusunda başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile vakfımızda kayıtlı aktif dosyası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere toplam 834 haneye 178 bin 800 lira nakdi yardım yapılmıştır." dedi.

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri hakkında da bilgi veren Bal, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olan kişilere hane başı 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı uygulaması başlamış olup, yeniden başvuru alınmaksızın hali hazırdaki hak sahiplerinden belirlenen 1560 haneye Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından merkezi yardım ödemesi tanımlanmıştır. Otomatik tanımlanması nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e- Devlet üzerinden ayrıca başvuru alınmamaktadır. Söz konusu ödemeler banka hesaplarına, PTT kartlarına yapılıyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından teslim iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir."

Devletin her zaman olduğu gibi bu ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Bal, sosyal devlet olmanın gereği olarak sürdürdükleri yardım faaliyetlerine, bundan sonra ki süreçte de aynı hassasiyetle devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan