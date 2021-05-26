Merzifon OSB değerlendirme toplantısı yapıldı
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Merzifon OSB değerlendirme toplantısı yapıldı

Merzifon OSB değerlendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, OSB faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcılara her türlü desteğin verileceğini, Amasya'nın huzuru ve refahı için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin Amasya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkati çeken Masatlı, "Merzifon bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz koronavirüs salgınına rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor. İstihdam konusu bizim için önemli. Yatırım yapmak isteyen her yatırımcıya desteğimiz sürecek." diye konuştu.

Toplantıda daha sonra sanayicilerin sorun ve talepleri dinlendi.

Toplantıya, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Vekili Neslihan Şenyüz ve çok sayıda sanayici katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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