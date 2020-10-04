Merzifon OSB'de üretimle birlikte elektrik tüketimi yüzde 25 arttı
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Merzifon OSB'de üretimle birlikte elektrik tüketimi yüzde 25 arttı

04.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:53
Merzifon OSB'de üretimle birlikte elektrik tüketimi yüzde 25 arttı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 25 arttı.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 25 arttı.

Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 5 bin çalışanın istihdam edildiği ve 47 firmanın aktif üretim yaptığı Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim kapasitesini gösteren en önemli göstergelerden biri olan elektrik tüketiminde büyük bir artış yaşandı.

Eylül ayı elektrik kullanımı 3 milyon 350 bin kilowatt saat seviyesine ulaşarak, geçen sene aynı döneme göre yüzde 25 ve bir önceki aya göre yüzde 10 artış gösterdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaklaşık 20 yeni firmanın inşaat çalışmalarına devam ettiği bölgede üretim ve istihdamın hızlı bir şekilde arttığını söyledi.

Masatlı ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Gelinen seviyede bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ederek firmalarımızı yürekten kutluyorum. Amasya olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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