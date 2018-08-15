Merzifon Osb'de 10 Tesis Daha Kurulacak

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 yeni tesis kurulacağını belirterek, "Amasya'dan verilen mesajın, Amasya'da atılan bu adımın ülkemizin tamamına da çok önemli moral vereceğini, katkıda bulunacağını düşünüyorum." dedi.

Merzifon OSB'de parsel işlemleri tamamlanan 71 bin 167 metrekare alanda 55 milyon liralık yatırım ile 10 yeni tesis kurulması için işlemler tamamlandı.

Yatırımcılara ön tahsis belgelerinin dağıtılması dolayısıyla kentteki bir restoranda tören düzenlendi.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçtiği zor süreçte Amasya'da böyle güzel bir gelişme olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Merzifon OSB'nin Türkiye'nin önemli, yükselen, gelişen organize sanayi bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Varol, "Çok kritik kümelenmelerin olduğu, belirli sektörlerde önemli üretim merkezi haline gelmiş, coğrafi konumu, ulaşım hatlarının yakınlığı ve gerçekten üretken vatandaş grubunun yaşadığı bölge olması itibarıyla Türkiye'nin her bölgesinden insanların ilgisini çeken Merzifon Organize Sanayi Bölgesinin birinci genişleme sahasını tamamladık. Oluşturduğumuz 41 parselin 10'unu talipli sanayicilerimize tahsis etmekle ilgili kararı almış olduk. Bunların tahsisini gerçekleştirdik." dedi.

Ekonomik alanda Türkiye'ye yaşatılmaya çalışılan sıkıntılara en güzel cevaplardan birini Amasya ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi olarak verdiklerini düşündüğünü dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Kurulacak tesislerde taahhüt edilen istihdam sayısının artması mümkün. Çünkü arkadaşlarımız çok tedbirli söylerler o rakamları. Bin 15 vatandaşımız bu tesislerde ekmek yiyecek, üretime katkıda bulunacak. Yapılacak yatırımların hepsi ciddi kapasitesi olan organize sanayi bölgemizin mevcudunu destekleyici, performansını artırıcı, birbirini tamamlayıcı nitelikte yatırımlar. Bunların ciddi bölümü ayrıca ihracata yönelikte çalışacak. Bunların tamamını düşündüğümüzde, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yoğun mücadeleler verdiği bugünlerde söylediği üretime yönelik, ülkemizi kalkındırmaya yönelik adımlara gerçekten çok önemli örnek teşkil edecek çok güzel çalışma oldu. Bugün Amasya'dan verilen mesajın, Amasya'da atılan bu adımın ülkemizin tamamına da çok önemli moral vereceğini, katkıda bulunacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz, bugünlerde sloganımız, 'kazanacağız'. Eğer bu bir mücadeleyse unutmamak gerekir ki milletimizin, ülkemizin tarihi kazanılmış savaşların tarihidir. Biz bu mücadeleyi de kazanacağız."

"Türkiye'yi sağlam ekonomik temeller üzerinde büyütmeye devam edeceğiz"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise milli mücadelenin kurtuluş meşalesinin Amasya Genelgesi ile Amasya'dan yandığını anlatarak, "Son günlerdeki gelişmelerde kurtuluş meşalesi de Amasya'dan yandı. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda büyümeye el birliği ile devam edeceğiz. Merzifon OSB'de 4 bin kişi çalışmakta. Bugünkü yatırımla bin kişi daha istihdam edilecek. Bu krize karşı 10 babayiğit çıktı Merzifon'dan. Hep birlikte 2023 hedeflerine kilitlenerek ülkemizi sağlam ekonomik temeller üzerinde büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile diğer ilgililer katıldı.