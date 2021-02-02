Merzifon MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Bilgin atandı

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne Doç. Dr. Mehmet Burak Bilgin atandı.

Bilgin, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Hedeflerinin gerekli bilgilerle donanmış, uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmek olduğunu aktaran Bilgin, "Tek gayemiz Merzifon Meslek Yüksekokulunu bir adım daha ileriye taşımak. Hedefimiz ise gerekli bilgilerle donanmış, uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmektir. Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Görevi devreden Prof. Dr. Halil Apaydın da görevlerin bayrak yarışı olduğuna işaret ederek, görevde kaldığı süre içinde eğitim kalitesinin yükselmesi için çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan