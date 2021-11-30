Merzifon Kaymakamı Güldoğan köy ve okul ziyaretlerini sürdürüyor

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köyleri ve okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, Muşruf İlkokulunu ziyaret ederek, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Kerim Harputlu'dan bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Güldoğan, daha sonra 2021 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Muşruf köyünde yapımı devam eden bin 500 kişilik sızdırmaz foseptik ve kanalizasyon şebekesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Eksiklikleri, sorunları yerinde görmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini dile getiren Güldoğan, vatandaşlarla birebir buluşarak sorunlarını çözmeyi prensip edindiklerini, devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini kaydetti.

Güldoğan'a ziyaretinde İl Genel Meclis Üyesi Ömer Erkek eşlik etti.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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