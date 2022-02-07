Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamaları

AA, Hülya Turan - Güncel
 - Güncelleme:
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamaları

Sağlık Bakanlığınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamalarının yapıldığı bildirildi.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Sağlık Bakanlığınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamalarının yapıldığı bildirildi.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni atamalarla hizmet çıtalarını yükselttiklerini söyledi.

Yeni atamaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sezikli, "Bölge insanına daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doktorlarımız hasta kabulüne başladı. Ayrıca hastanemizde görev yapmak üzere 5 hemşire, birer ebe, diyetisyen, tıbbi sekreter, evde bakım sağlık teknikeri, anestezi teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri atandı. Kendilerine, hastanemize, Merzifon'umuza ve hastanemizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Sezikli, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinin çevre il ve ilçelere üst düzeyde hizmet veren bir hastane olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Hülya Turan - Güncel

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Selçuk, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title