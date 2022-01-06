Merzifon İtfaiyesi 2021'de 315 olaya müdahale etti

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, geçen yıl 315 olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Aydıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli eğitimler ile gelişen teknolojilere ayak uydurulmasıyla daha nitelikli ve başarılı olan itfaiye ekiplerinin, yangınlara ve kazalara müdahalede gözle görülen bir başarı sağladığı belirtti.

İtfaiye Müdürlüğünün asli görevleri arasındaki ihbarların anında değerlendirilerek ekiplerin en kısa sürede olay yerine intikal etmesi olduğunu aktaran Aydıner, şunları kaydetti:

"İtfaiyecilik birçok riski beraberinde taşıyan zor, meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir meslek. Geçen yıl 24 ev, 4 iş yeri, 13 araç, 7 ağaç, 53 anız, 5 kuruluk ve samanlık yangını, 13 su baskını, 31 trafik kazası ve 165 kurtarma operasyonu olmak üzere 315 olaya ekiplerimiz müdahale etti. Ayrıca 165 kurtarma, 157 kapı açma, 270 yıkama, 70 sulama, 340 su verme, 94 itfaiye uygunluk raporu gibi hizmetlerimiz de oldu. İtfaiye Müdürlüğü personelimiz büyük özveri ve gayret içinde 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için yangın, kaza, kurtarma ve ihtiyaç duyulan her durumda en kısa sürede olay yerine ulaşıyoruz."

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 31 personel, 9 araçla hizmet verdiklerini aktaran Aydıner, itfaiye kadrosunun sürekli teorik ve pratik eğitimlerden geçtiğini kaydetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarında 5 personelle görev aldıklarını anımsatan Aydıner, çevre il ve ilçelere de gerektiğinde destek verdiklerini sözlerine ekledi.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet