Merzifon Halk Eğitim Merkezi 74 kurs açacak

Merzifon Halk Eğitim Merkezince (HEM) 2021-2022 öğretim yılında 74 kurs açılacağı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zeynel Sözen, AA muhabirine, kursların vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda açıldığını söyledi.

İstihdama yönelik ve mesleki beceri kazandırmayı amaçlayan kurslara büyük ilgi gösterildiğini belirten Sözen, "Dokuma, nakış, ahşap süsleme, giyim, tekstil, çinicilik, mum, bebek ve çiçek yapımı, sepet örücülüğü, takı tasarım, muhasebe, arıcılık, hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetim elemanı, organik tarım, seracılık, sebze yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, aile eğitimi, çocuk gelişimi eğitimi, işaret dili, halk oyunları, sağlıklı beslenme kursları, yapı ve denetim kursları, usta öğretici oryantasyon kursları, bağımlılıkta mücadele gibi kurslar açmayı planlıyoruz. Müracaat etmek isteyen vatandaşlarımızın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor." dedi.

Sözen, HEM'lerin dikiş nakış kursları verilen yerler olmaktan ziyade her yaştan eğitim, gelir ve kültür düzeyindeki vatandaşlara ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik eğitimsel, mesleki, sosyal ve ekonomik alanlarda ücretsiz eğitimin verildiği hayat boyu öğrenme merkezleri haline geldiğini kaydetti.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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