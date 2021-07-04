Merzifon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Kırılmaz yeniden seçildi
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Merzifon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Kırılmaz yeniden seçildi

Merzifon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Kırılmaz yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Merzifon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Eyüp Kırılmaz yeniden seçildi.

Merzifon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Eyüp Kırılmaz yeniden seçildi.

Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gelir gider ve faaliyet raporları görüşüldü.

Daha sonra yapılan seçimde başkanlığa mevcut başkan Eyüp Kırılmaz ile Veysel Bayburtlu ve Mehmet Ekici aday oldu.

Yapılan seçimde oy kullanan 1327 delegeden 639'unun oyunu alan Kırılmaz, yeniden başkanlığa getirildi. Bayburtlu 371, Ekici ise 309 oyda kaldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Ünal Bal, Recep Kırbaş, Mehmet Korkmaz ve Erol Kır'dan oluştu.

Kırılmaz, üyelere verdikleri destek için teşekkür ederek, esnafa en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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