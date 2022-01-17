Merzifon'dan kısa kısa

YOZGAT (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köyleri ve okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, Ahmet Faruk Çörekçi Ortaokulunu ziyaret ederek, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Mustafa Eren'den bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Güldoğan, daha sonra Çaybaşı ve Saraycık köyünü ziyaret etti.

Eksiklikleri, sorunları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Güldoğan, "Köylerimizi gezerek, muhtarlarımızla birlikte köylerin sorunlarını yerinde görüyoruz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, sorunların çözümlerini bulmak. Köydeki eksikleri yerinde tespit ederek en kıza sürede giderilmesini sağlamaktır. Köy ve okul ziyaretlerimiz devam edecek." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yozgat'tan kurs ziyareti

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden "Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nı ziyaret etti.

Yozgat, söz konusu kursların başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, gayretlerinden dolayı okul idarecilerine ve kurs öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrencilerle de bir süre sohbet eden Yozgat, "Hayattaki hiçbir başarı tesadüf değildir, her başarının altında mutlaka bir emek yatar. Göstermiş olduğunuz gayret, planlı ve disiplinli bir çalışma ile size başarı olarak dönecektir. Destekleme ve yetiştirme kursları sizler için çok büyük bir fırsat, bu kursları iyi değerlendirmeniz sizlerin yararına olacaktır. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor ve başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.