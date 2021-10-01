Merzifon'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merzifon'dan kısa kısa

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'dan kısa kısa

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan'ı ziyaret etti.

Milletvekili Çilez, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ile Kaymakam Güldoğan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güldoğan da Çilez ve Kuzucu'ya teşekkür etti.

Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Bahçelievler Mahallesi güvenlik toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

Güldoğan, güvenlik toplantısının her ay bir mahallede düzenli olarak yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği, huzurunu sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık, İlçe Sağlık Müdür Vekili Nesrin Pircanoğlu ve kurumların müdürleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan'dan okul ziyareti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Güldoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'dan bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, okul ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Merzifon'dan kısa kısa

Merzifon'dan kısa kısa

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Seyit Torun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup Umut Meraş Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merzifon'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:41:12. #1.11#