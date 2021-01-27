Merzifon'dan kısa kısa

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 1998 yılında Bingöl'de terörle mücadele operasyonunda gazi olan Uzman Çavuş Ali Rıza Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 1998 yılında Bingöl'de terörle mücadele operasyonunda gazi olan Uzman Çavuş Ali Rıza Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Demirkale, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ülke topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin kıymetli ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yıldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Unutulmayıp hatırlanmak güzel bir şey." dedi.

Demirkale'ye ziyaretinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.

Şehir stadyumunda yenileme çalışmaları

Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Fatih Torun, şehir stadyumunda yenileme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek doğrultusunda bin kişilik yeni tribün yapılacağını aktaran Torun, "Şehir stadyumunda 1989 yılında yapılan tribünler, ömrünü tamamlaması ve futbol müsabakalarında ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle belirlenen plan dahilinde yıkılacak. Bin kişilik kapalı modern bir tribün inşa edilecek." diye konuştu.

Torun, 1 yıl boyunca şehir stadyumunda sportif faaliyetlerin yapılamayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan