Merzifon'da yoğun bakım yatak sayısı 38'e çıktı
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Merzifon'da yoğun bakım yatak sayısı 38'e çıktı

16.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:46
Merzifon'da yoğun bakım yatak sayısı 38'e çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun bakım yatak sayısı 38'e çıkarıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun bakım yatak sayısı 38'e çıkarıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç doğrultusunda yeni oluşturulan 9 yataklı yoğun bakım servisinin de hizmete girmesiyle hastanedeki yoğun bakım yatak sayısı 38'e yükseldi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, yoğun bakım servisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada her insanın her an sağlık hizmetine ihtiyaç duyabileceğini, herkesin de bu hizmetin en mükemmelini arzuladığını söyledi.

Son 18 yılda her alanda çağ atlayan Türkiye'nin sağlık alanında da önemli hizmetlere imza attığını vurgulayan Çilez, "Amasya, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çağ atladı. İl genelinde 115 yoğun bakım yatağına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı arz ediyor, fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çilez, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ile salgınla başarılı şekilde mücadele ettiğini kaydetti.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak yoğun bakım ünitelerinin hizmete açıldığını belirterek, hiçbir vatandaşın bu yataklarda tedavi görme ihtiyacı duymaması temennisinde bulundu.

Açılış törenine Belediye Başkanı Alp Kargı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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