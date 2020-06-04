Merzifon'da yangın tatbikatı yapıldı
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Merzifon'da yangın tatbikatı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Merzifon'da yangın tatbikatı yapıldı
04.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:31

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yangın eğitim verildi ve tatbikat yapıldı.

Tatbikat ve acil durumlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanan konteyner, itfaiye görevlileri tarafından ateşe verildi.

Yangının başlamasının ardından Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle tatbikat başarıyla tamamlandı.

Daha sonra kurum personeline, yangın eğitmenleri Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ve İtfaiye Amiri Hüseyin Dilbil tarafından kapalı alanlarda yangına müdahale, su ve köpük işleme teknikleri, temiz hava solunum cihazı kullanımı, yangın öncesinde ve sonrasında alınması gereken tedbirler, yangın çeşitleri ve söndürme usulleriyle ilgili eğitim verildi.

Aydıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum içi mesleki eğitimlere önem verdiklerini anlatarak, "Çevre il ve ilçelerde olmayan eğitim konteynerini bünyemize kazandırarak personelimize eğitim vermeye, sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız personelimizi tamamen eğitmek, acil durumlarda müdahale tarzlarımızı değiştirmek, eksikliklerimizi gidermek. Eğitim konteynerini ilçemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Aydıner, eğitim ve tatbikatlarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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