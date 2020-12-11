Merzifon'da yağmur duası
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Merzifon'da yağmur duası

11.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:05
Merzifon'da yağmur duası

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Amasya'nın Merzifon ilçesinde de yağmur duası edildi.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Amasya'nın Merzifon ilçesinde de yağmur duası edildi.

Ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurudan sonra cuma namazı kılındıktan sonra yağmur duası yapıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Merzifon ilçesinde de cuma namazında 'Su, Hayat Şifa Kaynağımız' konulu hutbede cemaate su isafının önüne geçilmesi hususu anlatıldı. Namaz sonrası Kara Mustafa Paşa Cami önü Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla yaşanan kuraklık nedeniyle kurban kesildi ve kuraklığa karşı dua edildi.

İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan'ın yaptığı duayı duyan vatandaşlar meydana doğru yönelerek katılım sağladı. - AMASYA

Merzifon'da yağmur duası
Merzifon'da yağmur duası
Merzifon'da yağmur duası
Merzifon'da yağmur duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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