Merzifon'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Merzifon Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası Taşan Dağı eteklerine yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini anımsattı.

Yaban hayvanlarının kar ve aşırı soğuklar nedeniyle beslenme sorunu yaşadığına dikkati çeken Basmacı, "Geçen yıllarda bu durumu göz önünde bulundurarak ilçemizin muhtelif yerlerinde yaban hayatı ve sokak hayvanlarını yemleme çalışması yaptık. Bu yıl da aynı uygulamayı devam ettiriyoruz." dedi.

Basmacı, kış mevsiminin yoğun yaşanacağı günlerde yem desteğine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan