Merzifon'da uyuşturucu operasyonu
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Merzifon'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şüphelinin üzerinde ve aracında 5 adet extacy hap ile 149,03 gram 'kristal' diye tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merzifon'da uyuşturucu operasyonu
10.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:11

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şüphelinin üzerinde ve aracında 5 adet extacy hap ile 149,03 gram 'kristal' diye tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 08 Ağustos Cumartesi günü Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan analiz çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.

Saat 12.00'de gerçekleştirilen operasyonda Samsun doğumlu C.U.'nun (52) aracında ve üzerinde yapılan aramada; 5 adet peçeteye sarılmış vaziyette extacy olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ile 149,03 gram 'kristal' diye tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.U. isimli şahıs, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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