Merzifon'da uyuşturucu operasyonu

12.10.2019 13:10

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Merzifon Sanayi Sitesindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak" iddiasıyla C.Y. (29), İ.K. (40) ve M.H.K'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, gazete kağıdına sarılı 107 gram kubar esrar ve yeşil bitki tohumları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: AA