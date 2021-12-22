Merzifon'da üreticilere 4 bin 500 kuşburnu fidanı dağıtıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Kuşburnu Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma" Projesi kapsamında üreticilere 4 bin 500 kuşburnu fidanı dağıtıldı.

Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, İl Özel İdaresinin yüzde 75 hibe desteğiyle 12 üreticiye kuşburnu fidanı dağıtımı yapıldı.

Programda konuşan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede kuşburnu yetiştiriciliğini daha ileri bir noktaya taşımak, geliştirmek ve üreticinin kazancını artırmak için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Merzifon'un marka değeri olan kuşburnu marmeladının ham madde ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen çalışmalara destek verdiklerini aktaran Güldoğan, şunları söyledi:

"İlçemizde kuşburnu yetiştiriciliğine destek vererek üretim miktarının artırılması, dolayısı ile kuşburnu marmelat üretimi yapan işletmelerimizin ham madde ihtiyacının karşılanması amacıyla ilçemiz mahalle ve köylerinde kapama kuşburnu bahçe tesisi yapmak isteyen üreticilerimize yüzde 75 İl Özel İdaresi, yüzde 25 çiftçi katkılı kapama projesi yapılmıştır. İl Özel İdaresi desteği ile gerçekleştirilen Kapama Kuşburnu Bahçesi Projesine başvuruda bulunan üreticilerimizle yapılan teknik inceleme ve arazi kontrolleri neticesinde 12 çiftçimize toplamda 36 alan için 4 bin 500 fidan dağıtımı yapıldı. Projenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından kuşburnu fidanları üreticilere dağıtıldı.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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