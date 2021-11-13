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Merzifon'da üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi iş birliğiyle kampüste düzenlenen kampanyaya akademisyenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Duman, gazetecilere, kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini belirtti.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Duman, "Pandeminin etkisiyle kan bağışlarında yaşanan düşüşü dikkate alarak kan bağışı kampanyası düzenledik. 'Kan bir gün hepimize lazım olabilir' cümlesini hiç unutmamalıyız. Kan verme konusunda duyarlılığın artırılması amacıyla gerekli bilgilendirilmelerin de yapıldığı kampanyaya tam destek veren öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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