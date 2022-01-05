Merzifon'da Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına mama bıraktı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama bırakıldı.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, gazetecilere, geçtiğimiz yıl başlattıkları "Hayvanlara İyilik Projesi" kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Can dostlarını unutmadıklarını belirten İnce, "Dünyada tek yaşayan canlıların insanlar olmadığını unutmamalıyız. Hayvanların sessiz oldukları için ihtiyaç ve şikayetlerini dile getirmediklerini asla unutmamalıyız. Hayvanlara sevgi göstermek bile insanlık adına bizi bir adım öteye taşırken aç bir hayvanı beslemek, onlara yardım etmek bambaşka bir duygu. Biz de bu bilinçle hareket ederek sokaktaki hayvanlara ve doğadaki hayvanlara mama ve su bıraktık. Sokaktaki dostlarımızı unutmamak adına elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

Merzifonluları sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet eden İnce, "Merzifon halkı sessiz dostlarımız için sokaklarına bir kap mama ve bir kap su koyarak sosyal sorumluluk projemize destek verebilirler. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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