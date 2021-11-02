Merzifon'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Okulun çok amaçlı salonunda açılan fuarda öğrencilerin hazırladıkları projeler sergilendi. Fuarı ziyaret eden Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, öğrencilerle sohbet etti, projeler hakkında bilgi aldı.

Projelerin hazırlanmasında emeği olan yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Güldoğan, bu tür sosyal organizasyonlar sayesinde öğrencilerin ufuklarının açıldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise bilim fuarları sayesinde çocukların bilime daha çok yöneldiğini, geleceğe daha güvenle bakacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından fuara katılan davetliler, stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmaları inceledi.

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