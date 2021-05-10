Merzifon'da "Trafik Haftası" etkinlikleri
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Merzifon'da "Trafik Haftası" etkinlikleri

Merzifon'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda hafta kapsamında trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Sürücülerin "Trafik Haftası"nı kutlayan polis ekipleri, yolcu ve yayalara da broşür verdi.

Sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendiren ekipler, yaya önceliği, kırmızı ışık, aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımı noktasında uyarılarda bulundu.

Ekipler, uygulama kapsamında seyahat izin belgesi kontrolü de yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Büro Amiri Yunus Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri etkinliklerde "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" sloganıyla trafik kurallarının her zaman hatırlanması ve devamlılığının sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Sürücü ve yayaları trafik kuralları konusunda her zaman bilgilendirdiklerini aktaran Karaca, "Merzifon trafik ekipleri olarak tek gayemiz, şehrimizin ana damarlarının açık olmasını, trafik kazalarının ve can mal kaybının en aza indirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla gerekli olan bütün tedbir ve denetimleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirerek daha yaşanabilir bir Merzifon şehri hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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