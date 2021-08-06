Merzifon'da tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Fen Lisesinde tasarım ve beceri atölyesi kuruldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Fen Lisesinde tasarım ve beceri atölyesi kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, atölyeyi ziyaret ederek okul müdürü Ergin Hökelek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat, gazetecilere, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan tasarım beceri atölyelerinin, çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağını söyledi.

Atölyelerin eğitimde yeni bir nefes olduğunu ifade eden Yozgat, şunları kaydetti:

"Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında kurulan bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri odaklı tasarım beceri atölyeleri Fen Lisesinde de kuruldu. Okulumuzdaki yeni atölyeleri hep birlikte gördük. Resim, müzik, sanat ve bilim geliştirme adına pek çok faaliyetin yapılabildiği imkanlar oluşturuldu. Merzifon'a hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan