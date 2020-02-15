Merzifon'da "Tarım ve Çevre Kurultayı" düzenlendi

15.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:38

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Tarım ve Çevre Kurultayı" gerçekleştirildi.

Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Sadık Turan, sendikaları ile Merzifon Çevre Platformu iş birliğiyle Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayda, üretici köylülerin örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Açılan kapatma davası sürecinin bittiğini belirten Turan, "Kapatma davası lehimize sonuçlandı ve mahkeme kararı ile üretici köylülerin sendika kurmasının önündeki engeller kalktı. Artık yeni bir süreci başlattık. Kurultaylarla örgütlenmemizi büyüteceğiz." ifadesini kullandı.

Tüm Köy-Sen örgütlenme uzmanı Sedat Başkavak, Türkiye'deki tarım ve gıda sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlaç, gübre, mazot gibi artan girdi maliyetlerinin üretimi olumsuz etkilediğini belirten Başkavak, "Destekler yetersiz, hatta çoğu alınamaz durumda ya da alırken azalıyor. İthalat baskısı ürün fiyatlarını düşürüyor. Aracılar, tüccarlar kazanırken, köylü ucuza satıyor, halk pahalı tüketiyor. Bir araya gelip örgütlenmek şart. Bu nedenle sendikalaşalım diyoruz." dedi.

Ekoloji Birliği Sözcüsü Coşkun Özbucak da birliğin kuruluş süreci hakkında bilgi verdi.

Kurultaya Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA