Merzifon'da, SYDV'den kömür yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Merzifon'da, SYDV'den kömür yardımı

05.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:35
Merzifon'da, SYDV'den kömür yardımı

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 1300 aileye yapılan kömür yardımının dağıtımına başlandığı bildirildi.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 1300 aileye yapılan kömür yardımının dağıtımına başlandığı bildirildi.

SYDV Müdürü Handan Ekinci Bal, gazetecilere, vakfa kaydı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü, ev başına bir ton kömür yardımı yapılacağını söyledi.

Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere hızlı şekilde ulaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bal, "İlçemiz merkez ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın vakfımıza yapmış oldukları kömür yardımı taleplerine istinaden vakfımız bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi ve merkezi incelemeler sonucunda muhtaç olduğu vakıf mütevelli heyetince tespit edilen 1300 ailemize aile başı bir ton kömür teslim edilmeye başlanmıştır. Dağıtımları ivedi bir şekilde ailelere ulaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

İlgili Haberler

Kemer'den İzmir'e 9 ton gıda yardımı
Kemer'den İzmir'e 9 ton gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi
Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Burak Özçivit Yonca Evcimik Oktay Kaynarca
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Okan Buruk Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merzifon'da, SYDV'den kömür yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 16:39:43. #1.15#
title