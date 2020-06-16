Merzifon'da sınav koordinasyon toplantısı yapıldı Merzifon ilçesinde sınavlarla ilgili toplantı düzenlendi.

Merzifon ilçesinde sınavlarla ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında, Kaymakamlık makamında düzenlen toplantıda, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020- YKS) hazırlıkları ve planlamaları ile alınacak tedbirler görüşüldü.

Sınavların kurallara uygun ve güven içinde yapılabilmesi için sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrasında yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınacak önlemler değerlendirildi.

Kaymakam Demirkale, Toplantıda YKS'nin sorunsuz geçmesi için alınması gereken tedbirleri görüştüklerini aktararak, "Adayların sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda sınava girmeleri için koordinasyon toplantısı yaptık. Gerekli önlemler için kurumlarımız tüm tedbirleri alacak." dedi.

Toplantıya, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Emrah Koparan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Sağlık Müdür Vekili Selçuk Sezikli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat katıldı.

Kaynak: AA