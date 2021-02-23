Merzifon'da seyir halindeyken alev alan otomobil zarar gördü
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Merzifon'da seyir halindeyken alev alan otomobil zarar gördü

23.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:57
Merzifon'da seyir halindeyken alev alan otomobil zarar gördü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Erdem E. idaresindeki 55 JM 265 plakalı otomobilin motor kısmından, Kümbethatun Mahallesi'nde seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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