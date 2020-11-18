Merzifon'da seyir halindeki otomobil yandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Taymaz yönetimindeki 55 HT 977 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolu Çavundur mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Taymaz, alevlerin kısa sürede sardığı otomobilden çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan