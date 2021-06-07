Merzifon'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
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Merzifon'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Merzifon'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatem Atabey K. idaresindeki 05 KH 768 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.

Merzifon'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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