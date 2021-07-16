Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kadir Tülek yönetimindeki 41 N 7338 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolunun 4. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan ve itfaiye ile sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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