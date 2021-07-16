Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kadir Tülek yönetimindeki 41 N 7338 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolunun 4. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan ve itfaiye ile sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan