Merzifon'da restoran, kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1 Haziran'dan itibaren hizmete yeniden açılan restoran, lokanta, kafe ve kıraathaneler denetlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1 Haziran'dan itibaren hizmete yeniden açılan restoran, lokanta, kafe ve kıraathaneler denetlendi.Polis, sağlık, gıda mühendisi ve Kaymakamlık personelinden oluşan ekip denetleme yaparak, işletme sahiplerini tedbirlere uymaları yönünde bilgilendirdi.

İşletmecilere Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen kurallara uymalarına yönelik bilgilendirmede bulunan ekipler, iş yerlerine dikkat edilecek önemli hususları içeren afişler asmalarını istedi.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Selçuk Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahaya indiklerini, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

İşletmecilerin bu süreçte kurallara kesinlikle uyması gerektiğini ifade eden Sezikli, "Denetimler daha da sıklaşacak. Normalleşme sürecinde denetimler, toplum sağlığını korumaya yönelik yapıldığı için önem arz ediyor. 1 Haziran'dan itibaren faaliyet göstermeye başlayan iş yerlerine giden vatandaşlarımızın güvende olması, orada çalışan kişilerin vatandaşa yönelik almaları gereken önlemlere uyması son derece önemli. Bu nedenle işletmelerin kurallara uygun olması gerekiyor." diye konuştu.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA