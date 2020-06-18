Merzifon'da polis ekipleri maske ve broşür dağıttı Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, ilçenin işlek caddeleri, çay bahçeleri ve parklarda maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, ilçenin işlek caddeleri, çay bahçeleri ve parklarda maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaşlara maske verdi.

Halkın yoğun olduğu çay bahçeleri ile parklarda maske dağıtımı yapan ekipler, uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı. Sosyal mesafenin korunması, izolasyon, maske takılması ve vatandaşların kendi hijyenlerini sağlamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, koronavirüs kapsamında para talep eden kişilere inanılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler, hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılık konusunda da vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA