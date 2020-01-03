Merzifon'da park halindeki otomobil yandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu hasar gördü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu hasar gördü.
Yeni Mahalle General Yılmaz Özbakır Caddesi'nde park halinde bulunan Erkan Çoban'a ait 05 KL 809 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
Kısa sürede alevlerin otomobili sardığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.