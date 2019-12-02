Merzifon'da park halindeki minibüs yandı
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Merzifon'da park halindeki minibüs yandı

Merzifon ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

02.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:40
Merzifon'da park halindeki minibüs yandı

ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, köyü yakınlarında Çam Evliya Türbesi girişinde Uğur A'ya ait park halindeki 05 AAC 937 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tümüyle sardı.Yangın, Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın sonrası araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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