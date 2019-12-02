Merzifon'da park halindeki minibüs yandı
Merzifon ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Merzifon ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kayadüzü köyü yakınlarında Çam Evliya Türbesi girişinde Uğur A'ya ait park halindeki 05 AAC 937 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tümüyle sardı.Yangın, Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Yangın sonrası araç, kullanılamaz hale geldi.