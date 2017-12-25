Merzifon'da Park Halindeki Araç Yandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, park halindeki araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, park halindeki araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Merzifon-Samsun karayolunun 2. kilometresinde Hami A'ya ait park halindeki 05 FK 509 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tümüyle sardı.
Yangın, Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Yangın sonrası araç, kullanılamaz hale geldi.