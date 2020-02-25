Merzifon'da pansiyonlu okullarda denetim yapıldı

25.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:36

Amasya'nın Merzifon ilçesinde pansiyonlu okullar denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, İrfanlı Anadolu Lisesi'nin pansiyon, etüt odaları, yatakhaneleri, dinlenme odalarını ve yemekhanelerinde incelemelerde bulundu.

Yozgat, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, okul pansiyonlarının öğrencilerin barınma ihtiyacını giderme açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sağlığı için bu tür denetimlerin sık sık yapıldığını anlatan Yozgat, şunları kaydetti:

"Kaldıkları ortam ne kadar temiz ve rahat olursa öğrencimiz o kadar huzurlu olur. Öğrencilerimize güzel bir barınma alanı ve okul dışındaki çalışmaları için güzel bir ortam hazırlamak için çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimize aile ortamı kalitesinde yaşam alanı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin barınma ve beslenme alanlarını belirli periyotlar içerisinde denetleyerek, gerek yetkililerden gerekse öğrencilerden talep ve istekleri dinleyerek gerekli işlemleri yürütüyoruz."

Kaynak: AA